تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة مسن فى السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بسرقة شقة مسن بالإكراه تحت تهديد السلاح، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة السلام ثانِ يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص بالمعاش، يفيد بأنه حال وجوده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة وعند فتحه الباب فوجئ بشخصين أدلى بأوصافهما التقريبية هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهما واستوليا على «شاشة LCD، جهاز ريسيفر، مبلغ مالى 600 جنيه» كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات مسجلة وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما.وعُثر بحوزتهما على «فرد خرطوش، طبنجة صوت، 5 طلقات صوت المستخدمين في ارتكاب الواقعة».وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحد المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.