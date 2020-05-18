الليلة.. صابرين تكشف كواليس «ليالينا 80» مع لميس الحديدي

تكشف الفنانة صابرين كواليس مشاركتها في مسلسل "ليالينا 80" مع الاعلامية لميس الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن" على ساعة السوشيال ميديا في تمام العاشرة مساء.وتتحدث "صابرين" خلال الحلقة عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل، وسبب موافقتها للمشاركة فيه، وعن المنافسة الرمضانية، كما تكشف عن تفاصيل وأسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية.وكان فريق العمل انتهى من تصوير كافة مشاهد المسلسل خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة CBC."ليالينا 80" من إخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من بطولة إياد نصار، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وصابرين، ونهي عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ومنة عرفة، وحسني شتا، وسناء الشافعي، وهبة عبدالغني، وآخرون.