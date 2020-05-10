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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب

الأحد 10/مايو/2020 - 10:58 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذي يستمر لمدة 14 يومًا، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن المحافظ، الأسر المعزولة داخل الحجر الصحي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.

وبدأت مديرية الصحة في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، حيث تم وضع كردونا أمنيا في مدخل الشارع، وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، وتم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب
اللواء أسامة القاضي

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