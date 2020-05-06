وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها، واللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وتابع: "التعليم في لجان الثانوية العامة سيكون أكثر أمنًا من مكان آخر".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 5525 لجنة للثانوية العامة والتعليم الفنى هذا العام سيمتحن بها مليون و400 ألف طالب.وأكد وزير التربية والتعليم، أن الطلاب سيحضرون قبل بدء موعد الامتحانات بساعتين، وستكون هناك كابينة للتعقيم الجميع سيمرون من خلالها، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب.