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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا يضم 49 مليون شخص لقائمة الفقر

الأحد 03/مايو/2020 - 09:09 م
كورونا
كورونا
راندا التوني
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كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن جائحة كورونا سوف تتسبب في ضم 10 ملايين شخص إلى قائمة الفقر المدقع على مستوى العالم، خاصة في تلك البلدان التي تعاني من اقتصادات هشة أو متأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى 22 مليون فرد من متوسطي الدخل.

وتشير التوقعات، حسب تقرير البنك، إلى أن جائحة كورونا قد تخلف وراءها 49 مليون فقيرا جديدا خلال عام 2020، ولمواجهة ذلك يعمل البنك الدولي على دراسة تلك الأماكن المتوقع زيادة معدلات الفقر فيها.

وتابع أن تجربة البلدان المتضررة تشير إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا وآثاره يمكن أن تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، مكانيًا وزمانيًا، وأن المناطق الحضرية هي الأشد تضررًا في البداية، وقد تسببت تدابير الاحتواء الصحي الصارمة في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، على نحو جرد العديد من فقراء المناطق الحضرية والفئات الضعيفة والأولى بالرعاية من سبل كسب الرزق.

واختتم: "كما أن خطر انقطاع إمدادات الأغذية وتعطل الأسواق قد يكون أعلى في المناطق الحضرية، بينما قدرة الأسر المعيشية على التعامل مع النقص المحتمل في المواد الغذائية وغيرها من الأصناف الضرورية أو ارتفاع أسعارها قد تكون أقل".

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