رغم تخطي الألف إصابة.. هيكل يوضح سبب عدم تطبيق السيناريو الثالث مع كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منظمة الصحة العالمية، وضعت معايير للتعامل مع أزمة فيروس كوررونا، وقسمتها لمستويات.وأضاف هيكل خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن مصر وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، وكان يفترض تطبيق السيناريو الثالث عند تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الألف إصابة.وأوضح أنه رغم تجاوز الإصابات للألف والنصف ألف إلا أن الحكومة لم تطبق السيناريو الثالث، لأنه حدث متغيران، أولهما أن الألف ونصف هو إجمالي عدد الإصابات وليست الإصابات الحالية، وثانيها أن متوسط الإقامة في المستشفى لمريض الكورونا 8 أيام فقط، وبالتالي توجد أسرة متوفرة وأماكن متوفرة لعلاج المصابين، ولم نضطر بعد لزيادة عدد المستشفيات.وأشار إلى أن 88% من المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون للعزل في المستشفى، ومع ذلك تم توفير 11 ألف سرير احتياطي في المدن الجامعية لرعاية المصابين.وأوضح أن تقييد حركة المواطنين بعد الثامنة مساء، قلل الحركة على الطرق بمعدل نقص 50%، وقلل التدفق على محال المواد الغذائية 35%، ومناطق العمل 50%.