السيسي يوجه بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.قال السفير بسّام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي، حيث وجه الرئيس السيسي بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمراني والتنموي.