الباز: مؤشرات عن تمديد حظر التجول بنفس وضعه الحالي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرار حظر التجول من المقرر أن ينتهي غدا الأربعاء، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة.وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن كل المؤشرات تقول إنه سيتم تمديد حظر التجوال بنفس شكله القائم حاليا، أي منع التحركات من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا مع غلق كل المطاعم والكافيهات، وفقا للقرارات التي صدرت سابقا.وأكد الباز، أنه لا صحة لما ردده البعض عن أن حظر التجوال سيتم تمديده ليبدأ منذ الساعة الثالثة عصرا، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، بأنه يرفض غلق البلد بشكل كامل.