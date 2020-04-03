بلقيس فتحي بإطلالة طبيعية على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت بلقيس فتحي بإطلالة طبيعية جذابة، مرتدية تيشرت من اللون الوردي، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تضع أي مستحضرات مكياج بل اعتمدت على ابتسامتها المشرقة.وعلقت الفنانة الخليجية على الصورة، قائلة: "جمعتكم طيبة، أحبكم يا مصدر السعادة"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي قد وجهت التحية للأطباء والممرضين حول العالم، المشاركين في علاج فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قائلة: "تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح.. أنتم الأبطال الحقيقيون وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم".