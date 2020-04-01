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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بـ13 مليون جنيه.. تفاصيل إحباط تهريب حشيش فى بورسعيد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:59 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

أكدت التحريات وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرامًا، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 13 مليونًا و800 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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