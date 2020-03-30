شيخ الأزهر ينعى أول طبيب مات بكورونا: بطل مرابط

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء كورونا المستجد، وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني.وقال شيخ الأزهر "إننا ننعى بطلًا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".