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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

السبت 28/مارس/2020 - 04:09 م
لايف الغناء والعزف
لايف الغناء والعزف
أريج الجيار
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انسجمت روحها مع الموسيقى والغناء حينما كانت في العاشرة من عمرها، فقررت أن تبحر في عالم النغم، مضت سنوات طويلة تتعلم وتشاهد فيديوهات عبر "يوتيوب"، ظلت تطور من مَلَكتها وأدائها، حتى قررت استغلال ساعات الحظر في الغناء مع الناس وللناس عن بعد.

لم تدرس داليا يونس، ذات الـ34 عاما الموسيقى دراسة أكاديمية، بل اعتمدت على التعلم الذاتي ومشاركتها في كورال الجامعة الألمانية، تسعى لاستخدام الفن في خدمة القيم والقضايا التي تؤمن بها.

سعت داليا لإطلاق مبادرة "ساعة الحظر ماتتعوضش"، للاستفادة من ساعات الحظر في الغناء مع الناس وللناس عن بعد، وتدور فكرة المبادرة عن قيام العازفين بإرسال مقاطع من موسيقاهم وتقوم هي بالغناء، ثم تنشر الفيديو على صفحتها الساعة 7 مع بدء ساعة الحظر.

اعتادت الفتاة الثلاثينية أن تتجمع في الأماكن العامة مع أكثر من 55 شخصا موهوبا في العزف والغناء للتسلية والترفيه، وخلق طاقة إيجابية، ولكنها منعت التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، ونفذت المبادرة مع بدء ساعات الحظر يوميا.

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