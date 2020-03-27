كيف تكون صلاة الجمعة اليوم بعد تعليقها؟.. وزير الأوقاف يُجيب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحفاظ على النفس من مقاصد الأديان، لافتًا إلى أنه يشترط تحقق الأمن والأمان لإقامة صلاة الجماعة، حيث إنه لا يصح انعقاد صلاة الجمعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حرصًا على أرواح المواطنين.وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن هناك فرق بين تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وبين إلغاءها، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يلغي صلاة أو يوقفها، فالصلاة قائمة وهذا وقت التضرع وعلى الجميع أن يلجأ لله.وأوضح وزير الأوقاف، أنه ستقام صلاة الظهر اليوم في المنازل بدلًا من صلاة الجمعة، متابعًا: "هصلي الظهر في بيتي لو ليا عُمر"، منوهًا بأنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون أن يكون الآذان: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا"، ولن تذاع الصلاة في قنوات التلفزيون.