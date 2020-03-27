بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تصدر الموسيقار الكبير عمر خيرت تريند موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، عقب حفلته «أونلاين»، على الموقع الخاص بوزارة الثقافة، والذي أطلقته مؤخرًا ضمن مبادرتها «خليك في البيت.. الثقافة بين يديك»، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل «فيس بوك ويوتيوب».وجاء المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمواطنين كإجراء احترازي للحماية من فيروس «كورونا» الذي انتشر مؤخرا في العالم، وأصبح مهددًا للمواطنين.وتضمن الحفل مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها «العرافة والعطور الساحرة، هى دى الحياة، خللى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسالة مبدأ ٢، تيمة حب، زى الهوا، الداعية»، ولعب على آلة الكمان حسام شحاتة «فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد، جيران الهنا، عفوا أيها القانون، النوم فى العسل، مافيا، عارفة، قضية عم أحمد، انت المصرى، البخيل وأنا، و١٠٠ سنة سينما».وحققت حفلته مشاهدات تخطت السبعون ألف مشاهدة، في ساعات قليلة جديدة، وهذا يدل على وعي الشعب المصري، ومدى إدراكهم بأهمية الفن الجميل، والموسيقى الراقية.وكانت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة قد علقت أنشطتها وعروضها، في وقت سابق من الشهر الحالي حتى إشعار آخر، كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى.