فشل أول رحلة للصاروخ الصيني الجديد
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:19 ص
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فشل أول صاروخ حامل صيني جديد متوسط الحجم من طراز "لونج مارش 7-إيه" في أول رحلة له.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق الصاروخ الساعة 9:34 مساء أمس بتوقيت بكين من مركز ونتشانج للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ولكن حدث به خلل.
ومن المقرر أن يقوم مهندسو الفضاء الصينيون بالتحقيق في سبب الفشل.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق الصاروخ الساعة 9:34 مساء أمس بتوقيت بكين من مركز ونتشانج للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ولكن حدث به خلل.
ومن المقرر أن يقوم مهندسو الفضاء الصينيون بالتحقيق في سبب الفشل.