فشل أول رحلة للصاروخ الصيني الجديد

فشل أول صاروخ حامل صيني جديد متوسط الحجم من طراز "لونج مارش 7-إيه" في أول رحلة له.وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق الصاروخ الساعة 9:34 مساء أمس بتوقيت بكين من مركز ونتشانج للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ولكن حدث به خلل.ومن المقرر أن يقوم مهندسو الفضاء الصينيون بالتحقيق في سبب الفشل.