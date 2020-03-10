وزير الصحة الأسبق: العملات الورقية تسبب الإصابة بـ«كورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن هناك أعراضًا حادة لفيروس كورونا وأعراض أخرى تأخذ مزيدًا من الوقت، فالأعراض الحادة ممكن أن يوجد بها عطس ورشح وحرارة، لكنّ هناك أعراضًا يحدث بها التهاب في الرئة أو الشعب الهوائية وهذه تطول مدتها.وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أن السخونية والسعال إذا استمرا أكثر من أسبوعين يجب عمل أشعة للاطمئنان.وفيما يتعلق بأوراق البنكنوت، أشار إلى أن البعض أثناء عد الأموال، يستخدمون اللعاب على الأصابع لعدها وهذه الطريقة تجعل أوراق البنكنوت ناقلة للعدوى كثيرًا.وتابع: "أنا لدي بيانات من خلال اليومين الماضيين، توضح أن الفيروسات تتصاعد وتيرتها لكنها بدأت تهدأ في الصين، وأتوقع انحسار هذه الأزمة باتباع الخطوات الصحيحة وتفادي العادت الخاطئة، مثل العطس المفتوح وأوراق البنكنوت".