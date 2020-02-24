«صواريخ غزة» تلغى مشاركة نتنياهو بمؤتمر لليكود

ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مشاركته في مؤتمر لحزبه الليكود المقرر يوم الإثنين في طبريا وصفد بسبب إطلاق الصواريخ من غزة ردًا على غارات شنتها قوات الاحتلال على القطاع منذ أمس.وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، أنه من المتوقع أن يعقد نتنياهو لقاءات مع وزير الدفاع نفتالي بينيت وقادة الجيش الإسرائيلي بدلًا من ذلك.وقالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل قد تشن حملة أوسع ضد حركة حماس في غزة إذا لم تتوقف إطلاقًا عن إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال، وقد حذر نتنياهو في وقت سابق اليوم بتنفيذ هذا الأمر.واستشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون أمس في عدوان لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس، وجددت اليوم قصفها على القطاع، كما قتلت قياديين من حركات المقاومة الفلسطينية في العاصمة دمشق في غارات شنتها مؤخرًا على سوريا.