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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«صواريخ غزة» تلغى مشاركة نتنياهو بمؤتمر لليكود

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:56 م
نتنياهو
نتنياهو
محمد عمر
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ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مشاركته في مؤتمر لحزبه الليكود المقرر يوم الإثنين في طبريا وصفد بسبب إطلاق الصواريخ من غزة ردًا على غارات شنتها قوات الاحتلال على القطاع منذ أمس.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم، أنه من المتوقع أن يعقد نتنياهو لقاءات مع وزير الدفاع نفتالي بينيت وقادة الجيش الإسرائيلي بدلًا من ذلك.

وقالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل قد تشن حملة أوسع ضد حركة حماس في غزة إذا لم تتوقف إطلاقًا عن إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال، وقد حذر نتنياهو في وقت سابق اليوم بتنفيذ هذا الأمر.
واستشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون أمس في عدوان لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس، وجددت اليوم قصفها على القطاع، كما قتلت قياديين من حركات المقاومة الفلسطينية في العاصمة دمشق في غارات شنتها مؤخرًا على سوريا.

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