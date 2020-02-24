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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السعيد: خطة لنشر ثقافة ريادة الأعمال.. «بقيت وزيرة ومدرستهاش»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:38 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرتبط بالثقافة والفكر والتعليم أو ما يسمى بثقافة العمل الحر، وهو ما يفتقده معظم شبابنا، مؤكدة أن مصر تحتاج لتعليم وتدريس هذا المجال، سواء في المدارس أو الجامعات.

وأضافت السعيد، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي: "من أجل هذا بدأنا بالعمل في المدارس والجامعات لتنمية فكر وثقافة العمل الحر، من خلال تنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهيىة الصغر، وبدأنا في تدريس مادة ريادة الأعمال"، واعترفت الوزيرة بقولها: "أنا رغم حياتي الجامعية وكأستاذة لم أدرس في حياتي ريادة الأعمال، وبدأنا في نشر تلك الثقافة وهذه المادة في المدارس، والجامعات وقمنا بعمل برتوكول مع الجامعات المصرية وبعض الجامعات الأجنبية لدراسة تلك المواد وقمنا بتدريب 36 ألف طالب".

وتابعت: "تم الاتفاق على توفير 100 منحة من الجامعة الألمانية ومثلها من الجامعة الأمريكية لتدريس مادة ريادة الأعمال وفكرة العمل الحر، وهناك درجات للماجستير في هذا الأمر، كما بدأنا حملة تحت مسمى (ابدأ مستقبلك لطلاب الجامعات والمدارس)، وبدأنا في التنسيق مع جهاز المشروعات لإنشاء حاضنات أعمال في الجامعات وهناك مشاركة مجتمعية في إنشاء تلك الحاضنات، ويتم تطبيق أفكار الطلاب من خلالها، والتي تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، كما قمنا نسقنا مع البنك المركزي للتركبية المتكاملة للحاضنات وإنشاء مصانع صغيرة بالجامعات".

وأضافت السعيد: "نعمل الأن على إعداد دليل متكامل وقاعدة بيانات على أعلى مستوى لجميع الحاضنات والمصانع الصغيرة بالجامعات والمناطق الصناعية من أجل توفير كل المعلومات حول تلك المشروعات وإنتاجها، من أجل رسم خريطة متكاملة لهذا الملف، وإتاحة جميع المعلومات حول هذا القطاع أمام متخذي القرار".

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