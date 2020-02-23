تطوير منطقة الجربي سياحيًا في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بخطة تطوير منطقة الجربى بمدينة رأس البر وكذلك الإجراءات التى تم اتخذها للبدء في عملية التنفيذ، وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونادى سمير وكيل وزارة الرى بمحافظتى دمياط وبورسعيد.جرى استعراض خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لمشروع تطوير وتخطيط تلك المنطقة، ووجهت المحافظ بالإسراع في عملية التنفيذ لتوحيد واجهات الكافتيريات والمطاعم الموجودة بطول المنطقة والتى تعد المدخل الرئيسي للمدينة وأحد المعالم المهمة بها على مدى الأعوام الماضية مؤكدة على الانتهاء من جميع الأعمال نهاية مايو القادم قبل حلول الموسم الصيفى لهذا العام.وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه سيتم عمل ممشى بالجربى وفقًا لاشتراطات محددة لتواكب أفضل المناطق السياحية وذلك في ضوء مشروعات التنسيق الحضارى التى تتبناها المحافظة منذ أواخر عام ٢٠١٨ للقضاء على العشوائية، التى كانت تعانى منها بعض المناطق بالمدينة وإعادة تخطيطها لاستعادة مكانة رأس البر على خريطة السياحة المصرية.