رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رأي محمد منير في أغاني المهرجانات (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:25 م
محمد منير
محمد منير
حسين الجندي
طباعة
كشف الكينج محمد منير، عن رأيه مما يثار حاليًا حول أغنيات المهرجانات، وما سببته في أزمة وصراع مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر.

وقال الكينج، عبر فيديو قام بتحميله على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، وظهر معه الكاتب عمر طاهر وهو يحاوره، حيث قال: "بسمع أغاني فاضية من جوه لكن مافيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحالة اللي احنا فيها حالة الإفلاس الفني والهبوط الفني، أكيد الغناء في 1918 كان بالشكل بتاع النهارد، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر لا تنهض بالغنا".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقي أصدرت بيانًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في أي حفل أو الظهور في حفلات جماهيرية، بهدف ضبط الذوق العام. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«سامحونى».. مفاجآت فى فيديو تهديد بالانتحار لـ منى فاروق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 15 ساعة

«كهربا» يعلن ارتباطه بشقيقة إسراء عبدالفتاح (صور)

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الخميس.. الأوبرا تنظم معرض فنون تشكيلية بجامعة عين شمس

«اللغز الأنثوي» على مائدة نادي كتاب هُن.. 26 فبراير

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة