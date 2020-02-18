رأي محمد منير في أغاني المهرجانات (فيديو)
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:25 م
حسين الجنديطباعة
كشف الكينج محمد منير، عن رأيه مما يثار حاليًا حول أغنيات المهرجانات، وما سببته في أزمة وصراع مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر.
وقال الكينج، عبر فيديو قام بتحميله على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، وظهر معه الكاتب عمر طاهر وهو يحاوره، حيث قال: "بسمع أغاني فاضية من جوه لكن مافيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحالة اللي احنا فيها حالة الإفلاس الفني والهبوط الفني، أكيد الغناء في 1918 كان بالشكل بتاع النهارد، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر لا تنهض بالغنا".
يذكر أن نقابة المهن الموسيقي أصدرت بيانًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في أي حفل أو الظهور في حفلات جماهيرية، بهدف ضبط الذوق العام. شاهد
وقال الكينج، عبر فيديو قام بتحميله على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، وظهر معه الكاتب عمر طاهر وهو يحاوره، حيث قال: "بسمع أغاني فاضية من جوه لكن مافيهاش حاجة، وربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحالة اللي احنا فيها حالة الإفلاس الفني والهبوط الفني، أكيد الغناء في 1918 كان بالشكل بتاع النهارد، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر لا تنهض بالغنا".
يذكر أن نقابة المهن الموسيقي أصدرت بيانًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في أي حفل أو الظهور في حفلات جماهيرية، بهدف ضبط الذوق العام. شاهد