«السناوي» نادمًا: كتبت عنوانًا تسبب في أزمة قلبية للأبنودي





قال الكاتب الكبير عبد الله السناوي، إنه لديه في تجربته الصحفية ما ندم عليه كثيرا، موضحا أنه ندم على عنوان وضعه في جورنال العربي لمهاجمة الشاعر الراحل عبدر الرحمن الأبنودي.وأشار «السناوي»، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجه المساء مع قصواء، على فضائية ten، إلى أن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي هاجمه في جريد الأخبار، وحدث بينهما سجال صحفي، فرد عليه في جريدة العربي بعنوان «صلاح جاهين ولي من أولياء الله الصالحين والأبنودي شاعر متوسط القيمة»، وبعدها أصيب الأبنودي بأزمة قلبية.وتابع أن هذا العنوان ندم عليه كثيرا، خاصة أنه والأبنودي أصبحا أصدقاء لاحقا، موضحا أنه أي كان الخلاف السياسي فهذا لا يعطي مبررا بأن نقلل من قيمة كبيرة بحجم الأبنودي.