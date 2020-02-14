بدء أعمال الحفر فى حقل دسوق للغاز الطبيعى

أعلنت شركة "إس.دي.إكس" إنرجي البريطانية، عن بدء عمليات الحفر في جنوب دسوق بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، بمعدل نجاح بلغ 80%.وذكرت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، أنه بمنتصف عام 2019، وقفت على وشك تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي لها في الامتياز.وأضافت أنها حققت 7 اكتشافات من سبع آبار، تم حفرها كما تعهدت باستبدال بعض البرامج لامتيازي ميسيدا وشمال غرب جمصة.وقالت شركة "إس.دي.إكس" إنرجي، إنها خفضت الذمم التجارية المدينة بنسبة 36%، وبقيمة 13.4 مليون دولار خلال العام الماضي، ما سمح لها بزيادة برنامجها الاستثماري بشكل كبير دون الحاجة إلى أي تمويل خارجي.