بدء أعمال الحفر فى حقل دسوق للغاز الطبيعى
الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:55 م
سيد ابراهيمطباعة
أعلنت شركة "إس.دي.إكس" إنرجي البريطانية، عن بدء عمليات الحفر في جنوب دسوق بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، بمعدل نجاح بلغ 80%.
وذكرت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، أنه بمنتصف عام 2019، وقفت على وشك تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي لها في الامتياز.
وأضافت أنها حققت 7 اكتشافات من سبع آبار، تم حفرها كما تعهدت باستبدال بعض البرامج لامتيازي ميسيدا وشمال غرب جمصة.
وقالت شركة "إس.دي.إكس" إنرجي، إنها خفضت الذمم التجارية المدينة بنسبة 36%، وبقيمة 13.4 مليون دولار خلال العام الماضي، ما سمح لها بزيادة برنامجها الاستثماري بشكل كبير دون الحاجة إلى أي تمويل خارجي.
وذكرت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، أنه بمنتصف عام 2019، وقفت على وشك تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي لها في الامتياز.
وأضافت أنها حققت 7 اكتشافات من سبع آبار، تم حفرها كما تعهدت باستبدال بعض البرامج لامتيازي ميسيدا وشمال غرب جمصة.
وقالت شركة "إس.دي.إكس" إنرجي، إنها خفضت الذمم التجارية المدينة بنسبة 36%، وبقيمة 13.4 مليون دولار خلال العام الماضي، ما سمح لها بزيادة برنامجها الاستثماري بشكل كبير دون الحاجة إلى أي تمويل خارجي.