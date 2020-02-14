«كارينيو» فيديو كليب جديد لـ محمد عدلى

اختار نجم الراي الفنان عدلي "كارينيو"، اسما لأحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بمناسبة احتفالات عيد الحب.''كارينيو'' أو ''حبيبي" أغنية رأي جديدة كتب ولحن كلماتها محمد عدلي بنفسه، ووزعها المايسترو هشام خاتير، أما الإخراج كان لكل من رضوان الإدريسي وزكريا بقاوي.وتتناول أغنية "كارينيو" موضوعًا اجتماعيًا نابع من المجتمع المغربي، فهي تدق على الوتر الحساس في العلاقات الرومانسية والمتعلقة بالحسد والكره والغيرة من طرف أعداء الحب، والذين يبذلون قصارى جهدهم للإيقاع بين الحبيبين.وتم تصوير الفيديو كليب في أهم الأحياء بمدينة الدار البيضاء وهو ''سوسيكا'' بالحي المحمدي، والذي يعتبر من أعرق الأحياء الشعبية، والتي أبرز من خلاله عدلي مضمون الأغنية والذي يركز أساسا على البساطة.يذكر أن الأغنية الأخيرة للفنان محمد عدلي كانت بعنوان ''روحوا ليها''، وهي ديو غنائي من التراث الجزائري جمعه بالمغني الجزائري الشاب عباس وتم تصويرها بمهرجان الراي بمدينة وجدة.