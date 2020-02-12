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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أشرف عمر عميدا لطب عين شمس

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:59 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أشرف عمر محمود علي، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.

يذكر أن تم تعيين الدكتور أشرف عمر محمود قائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة عين شمس بعد تولي الدكتور محمود المتيني منصب رئيس الجامعة، وكان يشغل قبله منصب وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب.

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