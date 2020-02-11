إحالة عاطلين للجنايات للشروع في قتل جارهم بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل جارهم لخلافات نشبت بينهم بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة في القضية رقم ٦٨٤٤ لسنة ٢٠١٩.وأوضح المجني عليه في أقواله "أن المتهم الثاني يتردد على العقار الذى يسكن فيه صديقه المتهم الأول لمعاكسه نجلته، وعندما اشتكيت لوالد المتهم الأول عن معاكسة صديق ابنه لنجلتي وتردده علي العقار لمضايقتها، حضر المتهمان لشقتي وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشرعوا في قتلي وأصبت بطعنه في الذراع".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية يفيد بارتكاب المتهمين "ع. ح "، و"ط.م" عاطلين، جريمة الشروع في قتل "م.خ" جارهم، بسبب خلافات نشبت بينهم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.