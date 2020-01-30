عبدالحميد عن «الدخان واللهب»: يركز على المبدعين وبالأخص فان جوخ

استعرض دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، خلال مناقشة كتابه "الدخان واللهب عن الإبداع والاضطراب النفسي"، في قاعة كتاب وكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بعض المحاور الهامة في كتابه وكشف عن سبب اختياره عنوان الكتاب "الدخان واللهب"، لافتًا إلى أنه أخذه من عنوان إشارات تاريخ الجنون.وقال عبد الحميد إن كتابه يتحدث عن الإبداع والاضطراب النفسي، ولم يكن ذلك أول إصداراته التي تحدثت في هذا الشأن حيث كتب سابقا كتاب "الأدب والجنون"، الذي استعرض فيه بعض أعمال شكسبير التي يوجد بها تصوير من الاضطراب النفسي.واستكمل عبد الحميد: "كتابي الأول ركز على الأعمال الإبداعية، أما كتابي الثاني الذي نتحدث عنه اليوم فقد اهتم بالتركيز على المبدعين نفسهم، وبالأخص فان جوخ".وأشار عبد الحميد إلى فان جوخ كان يجمع بين الإبداع والإضطراب، وذلك وجدناه في رسائله، مشيرا إلى أنه خصص جزء من كتابه عن اضطرابات فان جوخ، وأمراضه.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.