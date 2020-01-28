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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طارق عامر: مصر رفعت دعم السياحة 10 مرات إلى 50 مليار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:26 م
السياحة
السياحة
جميلة على
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أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مصر رفعت المبادرة الخاصة لدعم قطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف عامر خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك عدة لقاءات عقدت مع رجال السياحة ومن قبل فى 2015، وتم مد استحقاقتهم لصالح الدولة وتم مد هذه المدة عام بعد عام حتى اللحظة.

وأشار عامر أن هذه المبادرة كانت لرجال السياحة لا غير متعثرين قبل 2011، ولكن كانت هناك شريحة من أصحاب الفنادق من المتعثرين من قبل 2011 وتم لهؤلاء إلغاء الفوائد وهؤلاء من أصحاب فنادق طابا ونويبع.

وأوضح أن مبادرة تمويل 50 مليار دولار كانت لتجديد الفنادق وإعادتها قادرة على استيعاب السياح، مشيرا إلى تخطى مصر جميع المشاكل التي تسببت بشكل مباشر في تراجع قطاع السياحة.

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