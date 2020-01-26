موقع إسرائيلي: محاولة اغتيال رئيس المخابرات الفلسطينية في الضفة

كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، في تقرير له، اليوم الأحد، عن أنه كانت هناك محاولات لاغتيال ماجد فرج، رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، لـ«واللا»، إن جهاز الأمن الوقائي الفلسطينية اعتقل خلية داخل الضفة الغربية، كانت تخطط لتنفيذ عملية اغتيال ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطيني.وأوضحت المصادر أن الذين تم اعتقالهم ينتمون لحركة فتح الفلسطينية، ومن بين الأسرى الذين تم تحريرهم من سجون الاحتلال، مشيرين إلى أنه عند القبض عليهم كان بحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة.وأكد «واللا» أنه خلال التحقيقات اعترف قائد الخلية بأنهم كانوا يخططون لاستهداف فرج، وأفراد عائلته، عبر تجهيز عبوات ناسفة واستخدامها لتفجير سيارته.