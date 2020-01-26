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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

موقع إسرائيلي: محاولة اغتيال رئيس المخابرات الفلسطينية في الضفة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:45 م
ماجد فرج رئيس جهاز
ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية
سارة الشلقاني
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كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، في تقرير له، اليوم الأحد، عن أنه كانت هناك محاولات لاغتيال ماجد فرج، رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، لـ«واللا»، إن جهاز الأمن الوقائي الفلسطينية اعتقل خلية داخل الضفة الغربية، كانت تخطط لتنفيذ عملية اغتيال ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطيني.

وأوضحت المصادر أن الذين تم اعتقالهم ينتمون لحركة فتح الفلسطينية، ومن بين الأسرى الذين تم تحريرهم من سجون الاحتلال، مشيرين إلى أنه عند القبض عليهم كان بحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة.

وأكد «واللا» أنه خلال التحقيقات اعترف قائد الخلية بأنهم كانوا يخططون لاستهداف فرج، وأفراد عائلته، عبر تجهيز عبوات ناسفة واستخدامها لتفجير سيارته.

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