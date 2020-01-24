«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم: «ادعوا لأنس حسن إنه الآن يُعكش»

قال الناشط وائل غنيم إن "محاولات الإخواني أنس حسن، لتشويه صورته بإطلاق هاشتاجات تدعي أنه عميل باءت بالفشل".

وأضاف "غنيم"، في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "المصريون لقنوا أنس حسن درسًا قاسيًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أكاذيبه وادعاءاته".

واستطرد: "أنس حسن سكت خالص دلوقتي، وما عملش تويتة واحدة من وقت ما طلع وعمل التريند ضدي".

وأضاف: "التريند الحقيقي هو أن تميم أمير قطر، يفكر الآن فيما يفعله وائل غنيم، متابعا :" ادعوا لأنس حسن فإنه الآن يٌعكش"

وتابع أن أنس حسن خائن وباع دولته مقابل الريالات القطرية، مشيرا إلى أنه اشترى مؤخرا منزلا جديدا وأراضٍ في مصر.

وأكد وائل غنيم أنه "لن يعود عما يفعل من فضح الإخوان إلا إذا قبّل تميم يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".