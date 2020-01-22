«قادرون باختلاف».. معرض فني لذوي القدرات الخاصة بأحمد بهاء الدين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث جرى تنظيم معرض فني بعنوان "قادرون باختلاف" لذوي الهمم احتفالا بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، للفنانين بسمة عطية، شهد مصطفى محمد، حنان دياب، منة الله عماد، يوسف جلال مصطفى، المختار محمد محمود، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، الدكتورة رحاب أحمد زكي مستشار ذوي القدرات الخاصة ومدرس بقسم الفنون كلية تربية نوعية جامعة أسيوط.كما أقيم معرض للفنون التشكيلية وأعمال نسيج وحفر على الجبس للفنانات رغدة محمد حسين ثابت، أشرقت يوسف عبد الرحيم وعزة صلاح أحمد حسنين، بالإضافة إلى معرض لتطريز ملابس شملت شال صوف وقمصان مطرزة وملايات للمبدعات سميرة محمد عمر، ياسمين كمال عبد الرحيم، فاطمة محمود عبد الناصر، إيمان محفوظ أحمد، شادية توني أحمد.كما قدمت فرقة الموسيقي بقصر أحمد بهاء الدين، عرضا غنائيا للفنانين ياسين العربي، أحمد عز الدين، صفاء أبو العلم، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة للأعمال الفنية والأعمال الورقية للفنان أحمد رجب والفنان إبراهيم عبد السلام، بمشاركة مدرسة الإيمان للدمج وكلية التربية النوعية وجمعية تأهيل الفتيات المعوقات بالفتح وفرقة الموسيقى بالقصر، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية والثقافية وكوكبة من المبدعين والمواهب الشابة المتميزة من أطفال ذوي القدرات الخاصة.