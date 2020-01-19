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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع ممثل خارجية الاتحاد الأوروبي

الأحد 19/يناير/2020 - 03:11 م
شكري
شكري
الدستور
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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً مع "جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مُستجدات الأزمة الليبية، حيث تم بحث سُبل دفع مسار برلين السياسي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، تتضمن تعزيز جهود محاربة الإرهاب، ووقف مظاهر الفوضى والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

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