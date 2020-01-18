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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

السبت 18/يناير/2020 - 09:44 م
برنيس
برنيس
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور»، إن قاعدة برنيس العسكرية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت حالة من الإزعاج والقلق على الصعيد الإقليمي.

أضاف في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، أنه كانت هناك رغبة «أمريكية- روسية» لبناء قاعدة عسكرية في منطقة برنيس، لكن المبدأ المصري واحد، وهو عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية.

وتابع أنه "بعد افتتاح القاعدة العسكرية في برنيس، عدنا لسماع نفس الحديث الذي يتم ترويجه عن لماذا تنفق الدولة المصرية كل هذه الأموال على تسليح الجيش؟، وهو ما يعد تجاهل تام للأخطار المحيطة بالدولة المصرية".

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