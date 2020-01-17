وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا أعلنت فيه وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، متأثرة بإصاباتها بنزيف في المخ؛ نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا، الذي وقع صباح أول أمس على طريق الكريمات أثناء توجههم لحضور تدريب طبي على برنامج "صحة المرأة"، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين: رانيا محرم محمد، وسماح نبيل عوض.وتقدمت نقابة الأطباء بخالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، ولكافة شباب الأطباء بخالص التعازي الحارة، وتدعو الله بالشفاء لباقي المصابات.وأكد مجلس النقابة، الذي وصله خبر وفاة الطبيبة الثالثة أثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه، أن النقابة لن تترك حق الطبيبات الذي أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإداري.