نادية الجندي تنعي ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة نادية الجندي، على نعي الفنانة ماجدة، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.وقالت نادية الجندي، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "خالص التعازي لأبنه وأسرة ومحبي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا اليوم وتركت لنا أعمالها الجميلة وبصمتها الواضحة".وأضافت: "فنانة قدمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجة وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة الله يرحمها يارب البقاء لله".وسيتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة، غدًا الجمعة، من مسجد مصطفى محمود، وذلك بعد أن كان مقررًا خروجه من مسجد الحصري، وذلك حتى يتمكن جمهورها من وداعها.الفنانة ماجدة بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها، وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام "ماجدة لإنتاج الأفلام".