شاهد.. احتفالات النجوم بـ «الكريسماس» شكل تاني على «إنستجرام»

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا حول احتفالات وتحضيرات بعض النجوم والمشاهير مع أسرهم للعام الجديد.



وقالت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة برنامج "صباح البلد"، إن صور النجوم مبهجة ومفرحة جدا بملابسهم الجديدة الرائعة لاستقبال عام جديد، مشيرة إلى أن بعض المشاهير قاموا بعمل جلسة تصويرية خاصة مع أسرهم لتكون ذكرى خالدة لهذا العام.



وكان من بين النجوم الذين احتفلوا بالكريسماس على "إنستجرام"، النجم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الفنان كريم عبدالعزيز وأسرته، الفنان خالد سليم وأسرته، الإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة نيرمين ماهر، الفنانة مي عزالدين، المطربة كارول سماحة وأسرتها.

