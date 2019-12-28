مدحت العدل: هذا هو المفهوم الحقيقي للسعادة

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن فيلم "حرب الفراولة" كان يناقش فكرة البحث عن السعادة، موضحا أن السعادة في حقيقتها هي الرضا وليس الاستسلام.



وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يمكن للشخص أن يرضى بما هو فيه، ويسعى أيضا أن يحسّن ما هو فيه، ولا يستسلم.



واستكمل أن فكرة فيلم أمريكا "شيكا بيكا" بدأت عندما قرأ خبر عن مصريين سافروا إلى أستراليا وماتوا وتجمدت أطرافهم بعدما تخلى عنهم الشخص الذي يقودهم لمسيرتهم، موضحا أن فيلم أمريكا "شيكا بيكا" هو أول فيلم يناقش فكرة الهجرة غير الشرعية.

