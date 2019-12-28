-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت العدل: هذا هو المفهوم الحقيقي للسعادة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:39 م
مدحت العدل
مدحت العدل
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن فيلم "حرب الفراولة" كان يناقش فكرة البحث عن السعادة، موضحا أن السعادة في حقيقتها هي الرضا وليس الاستسلام.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يمكن للشخص أن يرضى بما هو فيه، ويسعى أيضا أن يحسّن ما هو فيه، ولا يستسلم.

واستكمل أن فكرة فيلم أمريكا "شيكا بيكا" بدأت عندما قرأ خبر عن مصريين سافروا إلى أستراليا وماتوا وتجمدت أطرافهم بعدما تخلى عنهم الشخص الذي يقودهم لمسيرتهم، موضحا أن فيلم أمريكا "شيكا بيكا" هو أول فيلم يناقش فكرة الهجرة غير الشرعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. مدحت العدل ضيف "روسيا 2018"

مدحت تيخة: اخترت "حدث في بلاد السعادة" من بين 3 مسرحيات

تامر حبيب عن فيلم "The Crew": إلى محبى السينما هتتبسطوا

بالصور.. تكريم محمد هنيدي ومدحت العدل بالجامعة الأمريكية

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الحكم واجب النفاذ.. الأجهزة الأمنية تبحث عن جوهرة

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ حوالي 3 ساعات

«أدت إيماءات جنسية للزبائن».. حيثيات تأييد حبس جوهرة

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

فرق مهرجان التحطيب تزور مستشفى شفاء الأورمان

قافلة ثقافية متنوعة بثقافة قنا: الفن التشكيلي في الصدارة

MERY ME: صاحب البرطمان يهزم السوشيال ويتزوج محبوبته

صفحتنا ع الفيس بوك