تعرف على موعد عرض "الآنسة فرح" عبر شاشة"mbc"

أطلقت شركة "S Productions" بوسترات لشخصيات مسلسل "الآنسة فرح"، وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة مواعيد عرض المسلسل، بعد أن امتلكت حقوق إنتاج نسخته العربية، والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير "Jane the Virgin"، كما تولت قنوات "MBC" حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي، وذلك بدءًا من 29 ديسمبر، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية على "MBC4".



يتصدر بطولة مسلسل "الآنسة فرح" عدد من النجوم، أبرزهم: أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



وقد ترشح مسلسل "Jane the Virgin" لجائزة "جولدن جلوب" كأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على الجائزة كأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز "AFI" الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و65 ترشيحًا.