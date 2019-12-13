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مصر

ختام المؤتمر السنوي 25 حول "الجديد في أمراض الصدر" بالمحلة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:36 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرون لأمراض الصدر، حول الجديد في أمراض الصدر، على مدار يومين بمدينة المحلة، وبتنظيم الدكتور زين العابدين عوض استشاري الصدر بالغربية، والدكتور ولاء زين العابدين استشاري الصدر بالغربية، وترأس الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، رئاسة المؤتمر، بيما ترأس كلا من الدكتورة هدى أبو يوسف، والدكتور أحمد الحسيني أساتذة الصدر بطب قصر العيني رئاسة المؤتمر الشرفية.

وقال الدكتور زين العابدين، إن المؤتمر شهد العديد من الجلسات العلمية، حيث شهد اليوم الأول 4 جلسات، حاضر خلالها الدكتور محمد عبد الحكيم أستاذ الصدر بقصر العيني حول "الأورام داخل الغشاء البلوري"، والدكتور علاء شلبي أستاذ الصدر بقصر العيني عن "كيفية التحكم في حالات الربو الشعبي"، والدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ الصدر بقصر العيني، حول "خطورة الجلطات في الرئة"، ومحاضرة للدكتورة نبيلة لاظ أستاذ الصدر بطب بني سويف عن "كيفية التعامل مع الجلطات الرئوية".

كما شهدت الجلسة الثانية في اليوم الأول، محاضرة للدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، حول تشخيص الدرن الرئوي"، ومحاضرة للدكتور علاء عبدالله، أستاذ الصدر بطب الإسكندرية، عن "العلاقة بين الكليتين والجهاز التنفسي"، ومحاضرة حول "التدخين وآثاره على الجهاز التنفسي"، للدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين، والدكتور مجدي أبو ريان أستاذ الصدر بطب الإسكندرية، حول "الأثار التي تنتج عن الأمراض الصدرية في الجسم".

كما شهد اليوم الأول، محاضرة للدكتور أحمد أبو يوسف أستاذ الصدر بطب الإسكندرية، عن" التدخل في الرئة بواسطة المنظار الرئوي"، ومحاضرة للدكتورة صباح أحمد أستاذ الصدر بطب قصر العيني، عن "الأجسام الغريبة التي تدخل الرئة" كبلع الدبوس وما شابه، وكذلك محاضرة للدكتور عبدالمنعم ربيع أستاذ الصدر بطب الإسكندرية حول "دخول وخروج مريض الصدر في العناية المركزة".

وأشار الدكتور زين العابدين، إلى أن اليوم الثاني، شهد عدد الجلسات، المحاضرة الأولى للدكتورة هدى بحر رئيس قسم الصدر بطب طنطا عن "الالتهابات في العناية المركزة"، والمحاضرة الثانية للدكتورة مروة عبد الراضي أستاذ الصدر بالقوات المسلحة عن "الضغط في الشريان الرئوي"، والمحاضرة الثالثة عن "كيفية تنظيم الأبحاث في الجهاز التنفسي" للدكتور أمجد عبد الرؤوف أستاذ الصدر بطب طنطا، كما حاضر الدكتور محمد صدقي رئيس قسم الصدر بطب الأزهر عن" الأجسام الصلبة والرخوة التي تدخل الرئة".

فيما تناول الدكتور رائد المتولي رئيس قسم الصدر بطب المنصورة "حالة إيجابية بها أجسام غريبة"، والمحاضرة التالية كانت للدكتورة راجية شرشر أستاذ الصدر بطب طنطا، عن "التدخل من خلال المنظار للتجويف الصدري"، والمحاضرة الأخيرة للدكتورة ولاء موافي أستاذ الصدر بطب طنطا عن حالة مرضية بها أجسام غريبة.

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