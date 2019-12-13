التصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه "شجرة" بسبب الطقس السيء بالعياط

صرحت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد الفقي رئيس النيابة بدفن جثة طفل سقطت عليه نخلة عقب خروجه من المدرسة، بسبب الطقس السيئ، في قرية كفر بركات.



تلقت مباحث قسم شرطة العياط، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عبدالله ياسر" في العقد الأول من عمره، جثة هامدة، إثر إصابته بكسور ونزيف داخلي، ومقيم بقرية كفر بركات.



بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفل في الصف الثاني الإبتدائي، وبعمل التحريات وسؤال أهلية وشهود العيان تبين سقوط "نخلة" على الطالب بعد خروجه من المدرسة في الطريق أثناء عودته إلى المنزل، بسبب الطقس السيئ الذي شهدته البلاد أمس.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.