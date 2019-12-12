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منوعات

كلب شجاع ينقذ أسرة من الموت حرقًا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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أنقذ كلب شجاع عائلة من 5 أفراد في جورجيا الأمريكية من الموت حرقًا، بعد حريق اندلع في منزلهم ليلًا وتسبب في أضرار جسيمة.

وقال رجال الإطفاء في مدينة سافانا، إن نباح الكلب، أيقظ الأسرة من النوم، بعد اندلاع حريق هائل في المنزل المكون من طابقين بعد الواحدة من فجر الجمعة.

وظهر الكلب في صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جالسا في سيارة بيك أب، بينما كان رجال الإطفاء يحاربون النيران والدخان الكثيف.

وخرج جميع أفراد الأسرة دون أذى، لكن ثلاثة حيوانات أليفة أخرى، كلب وقطتين، لم يحالفها الحظ، فقضت رغم محاولة رجال الإطفاء، حسب "سي بي إس سكرمنتو".

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