مدبولي ووزير الإسكان يتفقدان مشروعات أسوان الجديدة

◄3 مليارات جنيه استثمارات بالمدينة.. ومدبولى يكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال بالشريط النهرى والإسكان الاجتماعى والمستشفى الجامعى

◄منطقة صناعية بالمدينة على مساحة 2651 فدانًا..ومنطقة حرة 187 فدانًا



قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد عدد من مشروعات مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا"، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وعدد من المسئولين الدوليين.



وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان، حول ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30-11-2019، 3 مليارات جنيه.



وخلال تفقدهما مشروع الشريط النهرى، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانًا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملًا وفنيًا ومهندسًا، وتناول الشرح المرحلة التنفيذية الأولي لمشروع الشريط النهرى، والتى تقام على مساحة 181 فدانًا، موضحًا أنها تتكون من منطقة فيلات "القرية الاولى" بمساحة 14 فدانًا، وجار تنفيذ عدد (66) فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور (ارضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور) ومتوقع الانتهاء منها فى 62020، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانًا، تتكون من 80 فيلا، وجارٍ أيضًا تنفيذ عدد (63) فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.



وتفقد مدبولى الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الاولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500م، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كم، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة المشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، هذا بالاضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي، بمساحة 11.70 فدان.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (294) عمارة من إجمالي عدد (336) عمارة كاملة (التشطيب -المرافق - الخدمات الصحية - التجارية)، وتم تخصيص عدد (4317) وحدة للمستحقين، بالاضافة إلى تسليم (1737) وحدة منها للمستحقين وجارٍ استكمال التخصيص والتسليم.



وخلال الزيارة تم تفقد مستشفى أسوان الجامعى، والتى تمول تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، حيث أوضح الدكتور شريف مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ فى آخر يونيو المقبل، وسيتم التنسيق لأعمال التأثيث تباعًا على مراحل.



وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل بالمواقع، على مدار اليوم، وزيادة العمالة، وسرعة الانتهاء من أعمال الشريط النهرى، والإسكان الاجتماعى، والمستشفى الجامعى، مؤكدًا أن مدينة أسوان الجديدة تحظى باهتمام الرئيس ومتابعته، وكذا مدن الجيل الرابع بصعيد مصر.



وحول خطة جهاز المدينة لطرح الاراضى سواء السكنية أو التجارية أوالتعليمية، فقد أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة أنه تم طرح فيلات كاملة التشطيب بمساحات (468 م2)، وقطع أراض أكثر تميزا بمساحات (450 م2)، ومتميز بمساحة (400 م2)، فضلًا عن قطع أراضى إسكان اجتماعى بمساحات (209 م2 - 276 م2)، هذا إلى جانب طرح قطع أراض للنشاط التجارى بمساحات من (1000م2 الى 3000م2)، وأراض للنشاط التعليمي بمساحة (18000م2)، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أن عدد طلبات التخصيص التى تلقاها الجهاز من المستثمرين بلغت (42 طلبا) الأنشطة (التجارية – الخدمية – الطبية – التعليمية – الصناعية – والسكنية – البنوك)، بالاضافة إلى طلبات لإقامة محطات طاقة شمسية بمساحات تبدأ من 300 فدان الى 1000 فدان.



وتطرق الشرح إلى المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى مدينة أسوان الجديدة والأخرى الجاري تنفيذها، حيث أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إقامة (5) حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسى، و(2) ملعب كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، بالإضافة إلى (2) وحدة صحية، ومبنى إسعاف، ومركز صحي، إلى جانب إقامة عدد (4) أسواق تجارية، ومبنى مؤقت لجهاز المدينة، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وأضاف أنه جارٍ تنفيذ (3) مدارس للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوى تضم (19) فصلًا دراسيًا، وحضانة أطفال، وملعب خماسى، ومركز صحي حضري، ومركز تجارى، إلى جانب مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها (3) محلات، فضلًا عن وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومبنى إداري لجهاز المدينة، ومركز شباب، ومستشفى جامعى يضم (158) سريرًا، مجمع للمعاهد الأزهرية، وحديقة بالحى الأول.



ونوه إلى أن المخطط الاستراتيجى للمدينة يشتمل على تخصيص (2651) فدانا لإقامة منطقة صناعية بالمدينة، جار العمل على تخطيطها لتستوعب جميع الأنشطة الصناعية، هذا إلى جانب إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة بمساحة (187) فدانا.