جامعة مصر تستضيف قرينة رئيس دولة جامبيا وسفراء بإفريقيا

◄ رئيس جامعة مصر يهدي درع الجامعة لـ"فاتوماته بارو"

◄ خالد الطوخي: التعليم والصحة أوعية الازدهار للقارة

◄ الطوخي: الرئيس السيسى حريص على تحقيق تقارب مصري أفريقي

◄ قرينة رئيس جامبيا: نسعى للتعاون مع جامعة مصر لما يميزها من امتلاك كليات مختلفة بالعلوم الطبية



نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم (الثلاثاء) مؤتمر "دعم التعليم والصحة بجامبيا ودول غرب أفريقيا"، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور قرينة رئيس دولة جامبيا فاتوماته بارو fatoumata Bah Barrow، ولفيف من الشخصيات العامة والمهمة في أفريقيا.



وشارك في حضور المؤتمر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والإعلامي محمد فودة، والدكتورة ياسمين الكاشف.



وجاء المؤتمر في إطار تفعيل فلسفة الجامعة بشأن توطيد التواصل ودعم العلاقات والتعاون فى مجال التعليم والصحة داخل القارة السمراء، وانطلقت فعاليات المؤتمر بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم.



واستعرضت الجامعة، في فيديو توضيحي تم إعداده من قبل كلية الإعلام، تاريخ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى سعاد كفافى الجامعي، إضافة إلى قاعات المحاضرات بالجامعة والأنشطة الرياضية وملاعب الجامعة.



كما استعرض الفيديو لقطات لأبرز الندوات التي نظمتها الجامعة على مسرح أوبرا جامعة مصر، وكذلك الدور المجتمعي لجامعة مصر وتنظيم قوافل طبية بالمحافظات لخدمة المواطنين.



واستهل خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حديثه، بالترحيب بالسيدة الأولى لدولة جامبيا الشقيقة، والوزراء والسفراء المشاركين في المؤتمر.



وقال الطوخي، فى كلمته، إن "الزيارة الكريمة لوفد رفيع المستوى من دولة جامبيا الشقيق تؤكد وترسخ عمق العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة بين الدولتين، وكذا بين مصر ومحيطها الأفريقي من خلال مشاركة سفراء دول غرب أفريقيا بهذا المؤتمر المهم".



وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية فى مصر حرصت منذ توليها المسئولية فى أعقاب ثورة 30 يونيو على تحقيق التقارب المصرى الأفريقى ودفع مسيرة الاندماج القارى كأحد ثوابت استراتيجية السياسة الخارجية المصرية.



وتابع خالد الطوخى، لقد باتت التحركات المصرية تمضى بخطى ثابتة لترجمة هذا التوجه وتحقيق أهدافها فى القارة الأفريقية حيث استردت عضويتها فى الاتحاد الأفريقى خلال يونيه 2014 وحصلت على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى لمدة 3 سنوات وترأست لجنة المناخ فى الاتحاد الأفريقى على مدار عامين وتوجت ذلك برئاسة الاتحاد الأفريقى خلال دورته الحالية.



وأردف رئيس مجلس أمناء جامعة مصر أنه امتدادا لما تقدم فإن مصر تركز على دعم مشروعات التنمية المستدامة بصورة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى والتى تساهم فى تقدم الشعوب ورفاهيتها كما تشجع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفى شتى المجالات خاصة التى تمس وتحظى بالاهتمام الشعبى وفى مقدمتها قضايا الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم الأوعية التي تحتاجها القارة لتمهد الطريق نحو أفريقيا مزدهرة قوية ومن هنا جائت تسمية هذا المؤتمر الفاعل تحت عنوان دعم التعليم والصحة لدولة جامبيا ودول غرب أفريقيا.



من جانبه، قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لديها اهتمام بأن يكون هناك تعاون مع كل الدول الأفريقية موضحا أن الجامعة تفتح ابواب جميع الكليات لاستقبال الطلاب داخل 13 كلية من كافة الدول الأفريقية.



وتابع الدكتور عزازى فى كلمته أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية إلى دولة جامبيا فى مجالات الصحة والتعليم.



وبدورها، وجهت فاتوماته بارو قرينة رئيس دولة جامبيا الشكر إلى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة على استضافتها موضحة أن لديها حلم منذ فترات طويلة لزيارة مصر، وأن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بسمعة دولية كبيرة.



وأشادت قرينة رئيس دولة جامبيا، فى كلمتها، بما شاهدته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤكدة أنه نموذج متكامل فى إطار التعليم والصحة وان لديها حلم ليكون هناك روابط مع الجامعة خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت: أن لديها حلم لإنشاء مركز لعلاج أمراض الأورام فى جامبيا وانها تسعى لإجراء تعاون مع جامعة مصر لما يميزها من امتلاك كليات فى مختلف العلوم الطبية.



وبدوره، قدم الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافى الجامعى عرضا خلال المؤتمر للتعريف بالمستشفى وتاريخها، موضحا أن إنشاء المستشفى يعود إلى عام 1996 وتأسيسها من جانب الدكتورة الراحلة سعاد كفافي، وحمل الراية بعدها خالد الطوخي.



وأوضح "صفوت" أن المستشفى تشمل 300 سرير محليا داخل موقع المستشفى كما أنها تضم كافة التخصصات وكل الاقسام المختلفة مستعرضا جهود المستشفى فى تنظيم القوافل الطبية فى المحافظات الحدودية لخدمة المواطنين.



وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم عروض فنية لفرقة من طلاب كلية الفنون وسط إعجاب كبير من جانب المشاركين.



وفي ختام المؤتمر كرم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السيدة فاتوماته بارو قرينة رئيس دولة جامبيا وأحمد نبيايو وزير الصحة بدولة جامبيا حيث تم منحهم درع الجامعة.



وكرمت السيدة فاتوماته بارو خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر، واختتمت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الجمهوري لدولة جامبيا والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.



وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر توجهت فاتوماته بارو جامبيا إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى وأجرت جولة داخل المستشفى للوقوف على الأقسام والتخصصات التى تضمها المستشفى والاستماع إلى آلية العمل داخل المستشفى.