15 مطرانا وأسقفا بنهضة روحية لـ"شهداء ليبيا"

أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، عن تنظيم نهضة روحية، بمناسبة ذكرى شهداء الكنيسة والوطن في ليبيا، بدءًا من 1 فبراير 2020، وحتى 15 من نفس الشهر.



واستعانت المطرانية في نهضتها بـ15 مطران وأسقف هم، الأنبا متياس، أسقف المحلة الكبرى سابقًا، والأسقف العام حاليًا، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزة بمحافظة الإسكندرية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس جنوب شبرا، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بأخميم بمحافظة سوهاج.



والأنبا إكليمنضس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ورزقة الدير وعزبة توما بمحافظة أسيوط.



بالإضافة إلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، والأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بمحافظة المنيا.