"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

كشفت الفنانة هنا شيحة، سر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد تجربة زواج دامت لأشهر قليلة.



وأوضحت هنا شيحة، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الفنان أحمد فلوكس بطبعه شخص "راجل جدًا"، وهي تحبه وتحترمه، وما زال يساعدها في حل مشكلاتها التي تواجهها رغم انفصالهما.



وتابعت: "كل ما في الأمر أننا كزوج وزوجة ما ركبناش مع بعض، كنا بنختلف كتير وبزيادة، وفضلنا أننا نكون أصحاب علشان ما نخسرش بعض".



واستكملت: "عندما تكون موضوعي في حياتك، فإنك دائما ما تختار أقل الخسائر، وطالما أننا لم نتفق في حياتنا اليومية، وطالما أننا نحب بعض، فلا داعي لأن نختلق مشكلات أكثر ونظل أصحاب"، مضيفة: "الحياة مش مستاهلة كل هذا الوجع".