رواد السوشيال ميديا يصفون خالد البلشي بشريك الإخوان

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشط خالد البلشي واتهموه بالتعاون مع جماعة الإخوان.



وكتب المدونون: "منذ ثورة يناير وما ترتب عليها من أحداث ونتائج انكشف للجميع أن الناصريين واليساريين تعاونوا مع جماعة الإخوان الإرهابية وسجل اجتماع فيرمونت صورة للتاريخ تجمع بين قيادات الإخوان والمتوفى محمد مرسي مع اليساريين والناصريين وليتذكر المصريين دائما أن المصالح تتصالح بين الداعمين للفوضى حتى إذا اختلفت أفكارهم".



ووجه المهاجمون رسالة للبلشي، قالوا فيها: "إذا كنت تعتقد أن ذاكرة المصريين ضعيفة ويسهل خداهم للحصول على مصالح خاصة ومغازلة من يدفعون التمويلات من الخارج فأنت مخطئ، فصورة اليساريين والإخوان ثابتة في ذاكرة المصريين ودفعوا ثمنها من أمنهم واستقرارهم لسنوات".



وأكد المهاجمون أن جميع مساعي البلشي "شريك الإخوان" لإثارة الفوضى والانقسامات مكشوفة فالمواطن لا يلدغ المواطن من جحر مرتين.