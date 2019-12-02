عمرو أديب يكشف ملامح تغيير في الإعلام والدراما قريبًا

كشف الإعلامي عمرو أديب ملامح تغيير جديد في الإعلام والدراما الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديم خدمة إعلامية جديدة وأفضل.



أضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كان فيه تقصير في جوانب معينة، لكن الفترة المقبلة تشهد تغيير في الإعلام والدراما، شخصيات مكنتش بتطلع هتطلع، ناس مكنتش بتتكلم هتتكلم، ممثلين مبيمثّلوش هيمثلوا، الأشياء تتفتح أكثر".



لفت أديب إلى أن ملف الإعلام يضبطه في العالم كله الأعراف والقوانين:"لو غلطت في فرنسا فيه قانون يجيبك، ولو فيه سب وقذف المحطة تتقفل تاني يوم، والمحطة تدفع اللي وراها واللي قدامها".