القاهرة السينمائي: اعرف جوائز مسابقة iRead Awards

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة، بالتعاون مع مبادرة iRead.



وخلال الاحتفالية التي أقيم مساء الاثنين، تم تسليم الفائزين جوائز مسابقة القصة القصيرة، والتي فاز بالمركز الأول فيها: أحمد محمود أحمد جاد الكريم وتبلغ قيمتها 25 ألف جنيه، وحصد محمود عاشور عبد الوهاب جائزة المركز الثاني بقيمة 15 ألف جنيه، بينما فاز أحمد خليفة بقسيمة شراء من مكتبات فيرجن ستور بقيمة 10 الآف جنيه عن فزوره بالمركز الثالث.



أما مسابقة المعالجة السينمائية، والتي يبلغ مجموع جوائزها نحو 50 ألف جنيه، فحصد جائزة المركز الأول فيها عمرو عبد الله المعداوي، وفاز رامي محمد الشيخ بالمركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث بلال حسني السيد.



وأعلنت مبادرة iread، عن اختيار أفضل عشرين عملا من بين الأعمال المقدمة، وطبعها في مجموعة قصصية صادرة عن دار الشروق التي ترعى مسابقة iRead Awards، إلى جانب نجوم إف إم، ومتاجر فيرجن ميجاستور، ومكتبتي، وشركتي Nespresso وLARIBA وستوديو سليم وشركة أبجد.



ويعلق محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على النسخة الأولى من مسابقة iRead Awards قائلا: "أن تملك القدرة على صياغة قصة قصيرة مؤشر مهم يدل على إمكانية حكي فيلم، سواء كان طويلا أو قصيرًا، أو مسلسل بالضرورة، ونسعى دائمًا من خلال مهرجان القاهرة، إلى تسليط الضوء على كل العناصر التي تغذي الصناعة السينمائية في العالم العربي، والسيناريو المقتبس من رواية واحد من أهم العناصر التي تضمن أفلاما تحكي قصصًا تستحق الرواية. وحرصًا منا في مهرجان القاهرة على تأسيس مواهب التأليف ودعمها، فهذا يجعلنا فخورين بإطلاق مسابقة iRead Awards ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهدف اكتشاف وتشجيع ودعم هذه المواهب ".



من ناحيته، قالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك في مبادرة iRead، إن هذه المسابقة جاءت فكرتها في المقام الأول دعما لدور الثقافة في المجتمع المصري، وسعيا من فيكتوري لينك لنشر الوعي، وإختيار مواهب جديدة تضيف للمناخ الثقافي المصري ثراءا وتدعم قيمه، موضحة أن دور التكنولوجيا لا ينفصل عن الدور الثقافي، بل على العكس فكلاهما يجب أن يكون مكملا للآخر.



أما الكاتبة شيرين راشد، المدير العام لشركة إيفلوشن وصاحبة مبادرة iRead، فأكدت أن المسابقة تستهدف تسليط الضوء على القدرات الفنية والإبداعية للكتاب والمؤلفين المستقبليين من جميع الأعمار، باعتبار الفن قوة مصر الناعمة، ووسيلتها لرفع مستوى الوعي الثقافي وتحسين الفكر الإجتماعي.



ويعلق الكاتب والسيناريست أحمد مراد على المسابقتين بقوله: "تغذية الأدب والسينما بأقلام جديدة متطورة قادرة على تحريك المياه الراكدة، ومن ثم اثراء الوعي هو مهمة أجدها في أهمية القراءة ذاتها، حيث اختبار المواهب هي الخطوة الأساسية لتحفيز واكتشاف نجيب محفوظ جديد لهذا العصر".