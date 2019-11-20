تامر حسني يحيي حفل نهائي بطولة "الأمم الإفريقية"

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تقام بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.



ونشرت صفحة محبي تامر حسني، صورة له خلال البروفات التي يقوم بها على أرض الملعب استعدادًا للحفل.



من ناحية أخرى، يستعد "تامر" لخوض المنافسة السينمائية لموسم رأس السنة الجديدة من خلال طرح فيلم "الفلوس"، والذي تم تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي، وتم تأجيله لشهر أكتوبر حتى استقر فريق العمل لطرحه بمطلع عام 2020 المقبل.



ويشارك في بطولة "الفلوس" كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مي عزالدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع، والفنانة ويزو، وآخرون، والفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

