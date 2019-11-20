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فن

كواليس بروفات تقديم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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كثف الفنانون أحمد داوود وخالد الصاوي ودينا الشربيني من البروفات الخاصة بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41.
ويفتتح المهرجان مساء اليوم برئاسة المنتج محمد حفظي، بالفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
والحفل يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بشخصيات سينمائية رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى السابق للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

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