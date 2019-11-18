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مطران المنوفية يُشارك بختام فعاليات احتفالات مارجرجس بالسويس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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اختتمت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، احتفالات عيد "مارجرجس الروماني"، بمناسبة تذكار تكريس أول كنيسة علىَّ اسم أمير الشهداء بفلسطين.

وشارك في اليوم الخامس للنهضة الروحية الأنبا بنيامين مُطران المنوفية وأستاذ علم اللاهوت الطقسي بالكلية الإكلريكية والمعاهد الدينية اللاهوتية، والأنبا بموا أسقف السويس، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وتوافد المُصلون علىَّ كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح؛ للمشاركة بالاحتفال وتطييب رُفات جسد الشهيد مارجرجس وسط فرحة المصلين بزفة أيقونة الشهيد وجسده.

وقدم "كورال مارمينا والبابا كيرلس"، باقة من الترانيم الروحية في ختام نهضة مارجرجس بالصباح.

كما ألقىَ العظة الروحية الأنبا بنيامين مُطران المنوفية، بعنوان "فكر الشهيد" متأملًا فى الفكر الذي ينتاب الشهيد أثناء إقدامه علىَّ الاستشهاد بإرادة صلبة قوية، مُتسائلًا في كلمته: "ماذا كان يُسيطر علىَّ تفكيره فى هذه اللحظات؟".

وأوضح الأنبا بنيامين أن الشهيد أحب الأبدية فلم يخاف الموت، وأن فكره فى الأبدية كان أقوىَ من المناظر التى حوله، مُعطيًا أمثلة من الشهداء الذين اثبتوا إيمانهم وتمسكهم بالسماء وحبهم لحياة الأبدية، وأن الشهداء لم يكونوا مشغولين بأنفسهم، بل بحب المسيح الذي كان يكشف لهم فى مرات عديدة عن مجد السماء.

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